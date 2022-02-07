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Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

07.02.2022 00:12

Son dakika haberleri... Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet D. (34) idaresindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, Adana-Konya karayolu Kargacı Mahallesi yakınında bir köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Mehmet D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, aracın çarptığı köpek telef oldu.

Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Ereğli, Adana, Konya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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