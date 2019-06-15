Konya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
1 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:35 Kaynak: AA
'nın Kulu
ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Fevziye Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu kişinin kullandığı 42 GF 187 plakalı traktör şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Kulu Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
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