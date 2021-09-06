Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti - Son Dakika

Ereğli ilçesi Çiller Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, mahalledeki harman alanına kurutmak için serilen ayçiçeğin yanında bekçilik yapan Mustafa Bolca ile amcası Mahmut Bolca, geceyi alanda bulunan konteynerde geçirdi.

HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE BULUNDULAR

Sabah saatlerinde yakınları tarafından Mahmut Bolca ve yeğeni Mustafa Bolca hareketsiz bir şekilde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Bolca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

PİKNİK TÜPÜNDEN ZEHİRLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Amca Mahmut Bolca ise, durumunun ağır olması nedeniyle ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Amca ve yeğeninin konteynerde kullandıkları piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafa Bolca'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.