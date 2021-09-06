Üye Girişi
Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti

06.09.2021 15:04

Konya'da harman alanında bekçilik yapan amca-yeğen, kaldıkları konteynerde hareketsiz yatarken bulundu. Yeğen olay yerinde hayatını kaybederken, durumu ağır olan amca ise hastaneye kaldırıldı. Amca ve yeğenin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor.

Ereğli ilçesi Çiller Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, mahalledeki harman alanına kurutmak için serilen ayçiçeğin yanında bekçilik yapan Mustafa Bolca ile amcası Mahmut Bolca, geceyi alanda bulunan konteynerde geçirdi.

HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE BULUNDULAR

Sabah saatlerinde yakınları tarafından Mahmut Bolca ve yeğeni Mustafa Bolca hareketsiz bir şekilde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Bolca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

PİKNİK TÜPÜNDEN ZEHİRLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Amca Mahmut Bolca ise, durumunun ağır olması nedeniyle ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Amca ve yeğeninin konteynerde kullandıkları piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafa Bolca'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti

Jandarma, Ereğli, piknik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Besici kadının acı günü! Yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşlarını tutamadı 15:30 Besici kadının acı günü! Yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir 15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti 14:55 Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti
Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım 14:43 Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil 14:28 İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü 13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Diyarbakırlı vatandaşın 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı 13:19 Diyarbakırlı vatandaşın 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim 12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim

Son Dakika Haberleri
15:37 39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti
15:26 Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir
15:06 Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz
14:55 Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti
14:53 Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti
14:42 Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım
14:30 31 Ağustos'ta babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy, doğum yaptı
14:27 İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil
14:21 Kerem Aktürkoğlu'nun babası yürek parçaladı! Sağlığı, Marcao yüzünden bozuldu
39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti 39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti         
15:37
Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı         
15:26
Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz         
15:07
Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti         
14:54
7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan minibüs şoförü olayla ilgili konuştu: Demek ki geçmemek gerekiyormuş 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan minibüs şoförü olayla ilgili konuştu: Demek ki geçmemek gerekiyormuş         
14:34
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi         
13:10
Ünlü mobilya şirketi Ikea, dünya genelinde 100 binden fazla şoför alacak Ünlü mobilya şirketi Ikea, dünya genelinde 100 binden fazla şoför alacak         
12:03
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da         
11:47
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 15:46:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement