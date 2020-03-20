Konya'da satırlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da satırlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'da satırlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesindeki bir pazar yerinde çıkan, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Konya'da satırlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesindeki bir pazar yerinde çıkan, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi, 110220 Sokak'ta kurulan pazar yerinde, iddiaya göre alacak meselesi yüzünden kavga çıktı.

Sopa ve satır gibi kesici aletlerin de kullanıldığı kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile çevredekiler, kavganın daha da büyümesini önledi.

Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.Ö, O.Ö. ve Y.S. ambulanslarla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:28 Kaynak: AA

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