Konya'da satranç turnuvası yapıldı - Son Dakika

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Satranç İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan 29 Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 sporcunun yarıştığı turnuva sonucu "Açık Kategori"de Fatih Çelikel birinci, Abdullah Koç ikinci, Aysu Sezer de üçüncü oldu.
"Açık Kategori Bayanlar"da ise birinciliği Aysu Sezer, ikinciliği Şükriye Duru Biçer, üçüncülüğü Elif Ebrar Nas kazandı.
- Kaynak: AA
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