Konya'da savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde refüje çarparak savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden hastane yönüne seyir halinde olan F.A. idaresindeki 42 AHY 894 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan motosiklet yaklaşık 50 metre savrularak sürüklendi. Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü F.A. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA