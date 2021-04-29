Konya'da sebze üreticisi iklime uygun fideyle pazara "erken" giriyor - Son Dakika

Konya'da sebze üreticisi iklime uygun fideyle pazara "erken" giriyor

29.04.2021 11:05
Konya'da sebze üreticisi iklime uygun fideyle pazara

Konya'da, iklim şartlarına uygun, hastalıklara dayanıklı, yerli ve hibrit tohumdan sebze fidesi üretiminin yapıldığı tesis, sağladığı imkanlarla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Konya'da, iklim şartlarına uygun, hastalıklara dayanıklı, yerli ve hibrit tohumdan sebze fidesi üretiminin yapıldığı tesis, sağladığı imkanlarla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Meram Belediyesinin, Meram Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliğinin ortaklığında, Meram Kaymakamlığı ve KOP İdaresinin desteğiyle kurulan Sebze Fidesi Üretim Tesisi, sezona hazır.

Meram ilçesinde ?2019 yılında kurulan ve 3 bin 250 metrekarelik serada 12 milyon fide üretim kapasitesine sahip tesiste, yıl boyunca "Konya Fide" adı altında tüm fide çeşitlerinin üretimi yapılıyor.

Konya çiftçisinin rekabetini artıracak ari ve kaliteli tohuma duyulan ihtiyacı karşılamak üzere faaliyetini sürdüren tesis, kentte 5 ayrı noktada kurulan satış istasyonlarında vatandaşlar ve üreticilere yetiştirmek istedikleri fideleri temin ediyor.

Konya'nın fide ihtiyacının yüzde 15'ini karşılıyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AA muhabirine, fide merkezinin kar amacı gütmeden çiftçisinin ihtiyacını en uygun şekilde karşılamayı amaçladığını vurguladı.

Kavuş, satışların talep yoğunluğuna göre mayıs ayı ortalarına kadar süreceğine işaret ederek, "Üretim her yıl da artarak devam ediyor. Kente sahil bölgelerinden yılda yaklaşık 90 milyon sebze fidesi girişi var. Tesiste bu ihtiyacın yaklaşık yüzde 15'ini üretiyoruz. Bu yıl üretimde 10 milyona yaklaştık. Maliyeti düşük, iklime uygun, hastalıktan arındırılmış ari ırk, verimliliği yüksek bir ürün. Üretici 15 gün daha erken pazara ürünü getirmiş oluyor. Sürecin her aşamasında üreticisini kazandırıyor." diye konuştu.

"Pandemiden dolayı talep çok fazla"

Konya'da seracılığın daha da yaygınlaşacağına inandığını belirten Kavuş, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 3,5 milyon üretim oldu. Bu yıl 10 milyon üretim planlıyoruz. Tam kapasiteye yaklaştık. Pandemiden dolayı talep çok fazla. Tesis, diğer belediyelere de örnek oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu çalışmaya başlıyor. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Ayrıca kadınlara da istihdam sağlamış oluyoruz."

Kavuş, destekleri için Meram Kaymakamı Resul Çelik'e de teşekkür etti.

" Antalya'dan gelen fidelere göre 15 gün erken uyanıyor"

Konya Merkez Sebze Üreticiler Birliği Ali İhsan Uyanık da kentte 900 bin hektarlık alanda yapılan sebze üretimi için yaklaşık 100 milyon sebze fidesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Tesisin bu yıl ihtiyacın yüzde 10'unu tek başına karşıladığını aktaran Uyanık, şöyle konuştu:

"Tesiste üretilen fideler toprağa, ve iklime çabuk uyum sağlıyor. Antalya'dan gelenlere göre de 15 gün önce uyanıyor. Bu yüzden avantajımız büyük. Hastalık da gelmiyor, verimi de yüksek. Önümüzdeki yıllarda ihtiyacın yarısını, 50 milyonunu buradan karşılamayı hedefliyoruz. Üreticilerimiz çok memnun."

Uyanık, tesisteki fidelerin yüzde 90'ının Türk ziraat mühendislerinin geliştirdiği tohumlardan üretildiğini vurgulayarak, "Üretici, fidelerin avantajları sebebiyle 2 liralık ürünü 1,5 liraya satıyor. Maliyetteki bu avantaj, sofraya da tüketiciye de yansıyor. Hem üretici hem de tüketici memnun." ifadelerini kullandı.

Konya Merkez, Tarım, Meram, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya'da sebze üreticisi iklime uygun fideyle pazara 'erken' giriyor - Son Dakika Ekonomi


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