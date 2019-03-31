Son Dakika Haberleri: Konya'da Seçmen, Sandık Başına Gitti

Konya'da Seçmen, Sandık Başına Gitti

7 dakika önce

Konya'da seçmen, sandık başına gittiKONYA'da seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Konya'da seçmen, sandık başına gitti

KONYA'da seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Konya'da 1 milyon 401 bin 416 seçmen, kurulan 5 bin 108 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işleminin saat 08.00'de başladığı kentte, oy kullanılan okulların sakin olduğu görüldü. Seçmenler saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:35 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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