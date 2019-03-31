Son Dakika Haberleri: Konya'da Seçmen, Sandık Başına Gitti

Konya'da Seçmen, Sandık Başına Gitti

1 saat önce

KONYA'da seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Konya'da Seçmen, Sandık Başına Gitti, System.String[]
KONYA'da seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Konya'da 1 milyon 401 bin 416 seçmen, kurulan 5 bin 108 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işleminin saat 08.00'de başladığı kentte, oy kullanılan okulların sakin olduğu görüldü. Seçmenler saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:05 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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