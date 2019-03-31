Konya'da Seçmen, Sandık Başına Gitti
1 saat önce
KONYA'da seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.
KONYA'da seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Konya
'da 1 milyon 401 bin 416 seçmen, kurulan 5 bin 108 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işleminin saat 08.00'de başladığı kentte, oy kullanılan okulların sakin olduğu görüldü. Seçmenler saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek. - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:05 Kaynak: DHA
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