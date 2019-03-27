Konya'da Seçmen Sayısı Arttı

Konya'da seçmen sayısı bir önceki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine göre 119 bin 983 artarak 1 milyon 521 bin 399 oldu.

Konya'da seçmen sayısı bir önceki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine göre 119 bin 983 artarak 1 milyon 521 bin 399 oldu.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle yapılacak 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



Vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtarları seçmek için oy kullanacak.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Konya'da seçmen sayısı bir önceki seçime oranla 119 bin 983 artarak 1 milyon 521 bin 399'a yükseldi.



Konya'da kurulacak sandık sayısı ise azaldı. Konya'da 2014'teki yerel seçimlerde 5 bin 108 sandık kurulurken, bu seçimlerde 5 bin 36 sandıkta oy kullanılacak.



Selçuklu'da yaklaşık 430 bin kişi oy kullanacak



31 ilçeye sahip Konya'da, Selçuklu 429 bin 791 sayısı ile en fazla seçmenin yer aldığı ilçe olarak kayıtlara geçti.



Selçuklu'dan sonra 230 bin 573 seçmenle Meram ikinci, 210 bin 973 seçmenle Karatay üçüncü, 103 bin 614 seçmenle Ereğli dördüncü ve 69 bin 500 seçmenle Akşehir beşinci sırada yer aldı.



Yalıhüyük, bin 522 sayısı ile en az seçmenin bulunduğu ilçe oldu. Yalıhüyük'ü, 3 bin 387 seçmen ile Halkapınar, 3 bin 424 seçmen ile Derbent takip etti.



Sandık sayısında da Selçuklu ilk sırada



Konya'da kurulacak sandık sayısında da Selçuklu ilk sırada yer aldı.



Buna göre, Selçuklu bin 274 sandık ile ilk sırada yer alırken, 703 sandıkla Meram ikinci, 643 sandıkla Karatay üçüncü, 342 sandıkla Ereğli dördüncü ve 231 sandıkla Akşehir beşinci sırada bulunuyor.



İlçelerdeki sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:



İlçe Sandık sayısı Seçmen sayısı



Ahırlı 21 3 bin 977



Akören 19 4 bin 377



Akşehir 231 69 bin 500



Altınekin 48 10 bin 191



Beyşehir 198 53 bin 858



Bozkır 90 19 bin 535



Cihanbeyli 136 37 bin 552



Çeltik 29 7 bin 593



Çumra 161 46 bin 539



Derbent 16 3 bin 424



Derebucak 21 5 bin 293



Doğanhisar 52 13 bin 438



Emirgazi 26 5 bin 994



Ereğli 342 103 bin 614



Güneysınır 30 6 bin 885



Hadim 51 9 bin 300



Halkapınar 19 3 bin 387



Hüyük 47 13 bin 114



Ilgın 151 41 bin 118



Kadınhanı 102 22 bin 905



Karapınar 120 34 bin 294



Karatay 643 210 bin 973



Kulu 127 36 bin 456



Meram 703 230 bin 573



Sarayönü 73 19 bin 499



Selçuklu 1274 429 bin 791



Seydişehir 178 48 bin 71



Taşkent 25 5 bin 808



Tuzlukçu 24 5 bin 798



Yalıhüyük 7 1522



Yunak 72 17 bin 20

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