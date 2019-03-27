Son Dakika Haberleri: Konya'da Seçmen Sayısı Arttı

Konya'da Seçmen Sayısı Arttı

1 saat önce

Konya'da seçmen sayısı bir önceki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine göre 119 bin 983 artarak 1 milyon 521 bin 399 oldu.

Konya'da Seçmen Sayısı Arttı, System.String[]
Konya'da seçmen sayısı bir önceki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine göre 119 bin 983 artarak 1 milyon 521 bin 399 oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle yapılacak 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtarları seçmek için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Konya'da seçmen sayısı bir önceki seçime oranla 119 bin 983 artarak 1 milyon 521 bin 399'a yükseldi.

Konya'da kurulacak sandık sayısı ise azaldı. Konya'da 2014'teki yerel seçimlerde 5 bin 108 sandık kurulurken, bu seçimlerde 5 bin 36 sandıkta oy kullanılacak.

Selçuklu'da yaklaşık 430 bin kişi oy kullanacak

31 ilçeye sahip Konya'da, Selçuklu 429 bin 791 sayısı ile en fazla seçmenin yer aldığı ilçe olarak kayıtlara geçti.

Selçuklu'dan sonra 230 bin 573 seçmenle Meram ikinci, 210 bin 973 seçmenle Karatay üçüncü, 103 bin 614 seçmenle Ereğli dördüncü ve 69 bin 500 seçmenle Akşehir beşinci sırada yer aldı.

Yalıhüyük, bin 522 sayısı ile en az seçmenin bulunduğu ilçe oldu. Yalıhüyük'ü, 3 bin 387 seçmen ile Halkapınar, 3 bin 424 seçmen ile Derbent takip etti.

Sandık sayısında da Selçuklu ilk sırada

Konya'da kurulacak sandık sayısında da Selçuklu ilk sırada yer aldı.

Buna göre, Selçuklu bin 274 sandık ile ilk sırada yer alırken, 703 sandıkla Meram ikinci, 643 sandıkla Karatay üçüncü, 342 sandıkla Ereğli dördüncü ve 231 sandıkla Akşehir beşinci sırada bulunuyor.

İlçelerdeki sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

İlçe Sandık sayısı Seçmen sayısı

Ahırlı 21 3 bin 977

Akören 19 4 bin 377

Akşehir 231 69 bin 500

Altınekin 48 10 bin 191

Beyşehir 198 53 bin 858

Bozkır 90 19 bin 535

Cihanbeyli 136 37 bin 552

Çeltik 29 7 bin 593

Çumra 161 46 bin 539

Derbent 16 3 bin 424

Derebucak 21 5 bin 293

Doğanhisar 52 13 bin 438

Emirgazi 26 5 bin 994

Ereğli 342 103 bin 614

Güneysınır 30 6 bin 885

Hadim 51 9 bin 300

Halkapınar 19 3 bin 387

Hüyük 47 13 bin 114

Ilgın 151 41 bin 118

Kadınhanı 102 22 bin 905

Karapınar 120 34 bin 294

Karatay 643 210 bin 973

Kulu 127 36 bin 456

Meram 703 230 bin 573

Sarayönü 73 19 bin 499

Selçuklu 1274 429 bin 791

Seydişehir 178 48 bin 71

Taşkent 25 5 bin 808

Tuzlukçu 24 5 bin 798

Yalıhüyük 7 1522

Yunak 72 17 bin 20

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:13 Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Politika
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