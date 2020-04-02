Konya'da şehir girişlerinde 14 gün evde karantina uyarısı - Son Dakika

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Konya'da şehir girişlerinde 14 gün evde karantina uyarısı
6 saat önce
Konya'da şehir girişlerinde 14 gün evde karantina uyarısıKONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezleri girişlerinde araçları durduran polisler, sürücü ve yanındakilere 14 gün evlerinde karantina uygulamaları yönünde uyarıda bulundu.
Konya'da şehir girişlerinde 14 gün evde karantina uyarısı
KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezleri girişlerinde araçları durduran polisler, sürücü ve yanındakilere 14 gün evlerinde karantina uygulamaları yönünde uyarıda bulundu. Kentte koronavirüs tedbirleri artırılırken Vali Cüneyit Orhan Toprak da, esnaf ve gıda marketlerini ziyaret edip, incelemede bulundu. Kent girişlerinde önlem alan polis ekipleri de, araçları durdurup, sürücülere ve yanındakilere 14 gün evlerinde karantina uygulamaları yönünde uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:12 Kaynak: DHA
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