Konya'da şehir içi ulaşımda tarihi imza atılıyor - Son Dakika
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Konya'da şehir içi ulaşımda tarihi imza atılıyor

7 saat önce

Konya'da hayata geçirilecek KONYARAY Banliyö Hattının imza töreni Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Konya'da şehir içi ulaşımda tarihi imza atılıyor, System.String[]

Konya'da hayata geçirilecek KONYARAY Banliyö Hattının imza töreni Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'un katılımıyla gerçekleştirilecek.


Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, raylı sistem yatırımları konusunda her zaman ilklerin şehri ve örnek şehir olan Konya'da metronun ardından önemli bir yatırımı daha hayata geçireceklerini söyledi. Konya'nın merakla beklediği banliyö hattının Antalya Çevre Yolu Köprüsünden Organize Sanayi Bölgelerine kadar çift hat olarak hizmet vermesinin planlandığını belirten Başkan Altay, hattın hizmete girmesiyle her gün 100 bine yakın insanın gidip geldiği organize sanayi bölgelerine ulaşımın daha hızlı ve konforlu olacağını ifade etti. Hattın havaalanı ile de entegre olacağını vurgulayan Başkan Altay, "Metro ile birlikte şehrimizin standardını yükseltecek yatırım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hükumet üyelerimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a, tüm çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Valimize, Demiryolları Genel Müdürümüze şehrimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.


KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni 21 Şubat Cuma günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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