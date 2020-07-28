Konya'da şehit ateşi (2) - Son Dakika

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİ KIRIKKALE'YE GETİRİLDİ

KKTC'ye sevk edilecek askerlerin bulunduğu otobüsün şarampole devrilmesi sonucu, şehit olan 5 askerden er Kerim Arslan'ın (21) şehadet haberi, gündüz saatlerinde Sulakyurt ilçesine bağlı Çevrili köyündeki dedesine ait eve ulaştırıldı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, akraba ve komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin cenazesi, Sulakyurt ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazın ardından toprağa verilecek.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,