Konya'da şehit çocukları ve yetimlere

Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, ilçedeki şehit çocuklarını ve yetimleri görüntülü arayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada, tüm çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Kılca, "Günlük yaşamımızın birçok alanı olduğu gibi eğitim de bu sürecin en çok etkilenen tarafı. Bu özlemimizi bir nebze de olsa dindirebilmek adına ve eğitimlerine evlerinde devam eden çocuklarımızı sevindirmek için ilçe kaymakamız, ilçe milli eğitim müdürümüzle çocuklarımıza görüntülü aramayla ulaştık. Biraz daha sabredersek özlediğimiz günlere kavuşacağımıza ve önümüzdeki dönemlerde bayramlarımızı, daha birçok sevinci daha büyük bir coşku ile okullarımızda yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Yeter ki bu zorlu günlerde hepimiz üzerimize düşeni yapalım." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise çocukların olmadığı bir 23 Nisan'ın düşünülemeyeceğine dikkati çekti.

Çocukların okullarını özlediğini ancak biraz daha sabretmeleri gerektiğini aktaran Sağdıç, "Uzaktan eğitimin devam ettiği, öğrencilerimizin okullarını özlediği bu günlerde sağlık için evde kalmaya devam ediyoruz. Görüntülü aramayla bile olsa öğrencilerimizin evlerine misafir oluyor ve onların bayram coşkusuna ortak oluyoruz." dedi.