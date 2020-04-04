Konya'da şehre giriş çıkışlar kapatıldı - Son Dakika

Konya'da şehre giriş çıkışlar kapatıldı

KONYA'da, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında, gece yarısından itibaren şehre giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine ek genelge gönderildi. Genelge kapsamında toplam 31 şehre giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne kapatıldı. Bu karar kapsamında polis ve jandarma ekipleri saat 00.00'da il sınırlarında görev aldı. Ekipler, Konya- Ankara, Konya- Antalya, Konya- Adana, Konya- Isparta, Konya- Karaman, Konya- Aksaray ve Konya-Afyonkarahisar karayolları üzerinde oluşturulan kontrol noktalarında, araç sürücülerine şehre neden geldikleri ve şehri neden terk ettiklerini sordu. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi.