Konya'da sel ve su baskınlarına 350 personel, 132 araçla müdahale edildi

Konya'da aşırı yağışlardan kaynaklı sel ve su baskınlarına 350 personel, 132 araçla müdahale edildi.

AFAD Konya İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Müdürü Yıldız Tosun'un Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı ile dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucu sel ve su baskının yaşandığı Zengen Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Konya Valiliği koordinesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklı sel ve su baskınlarına 350 personel, 132 araçla gerekli müdahalelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne çağrıyla düşen 179 vaka değerlendirilmiş, bu çağrıların tamamı sonuçlandırılmıştır. Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından yoğun yağıştan hasar gören yolların onarımı yapılmış, su birikintileri tahliye edilmiştir. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından 293 noktada ve il merkezinde 3 alt geçitte meydana gelen su baskınına müdahale edilmiştir. KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçelerimizdeki 83 noktadaki su baskınına müdahale edilmiştir. Yoğun yağışlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgelere tahliyesi için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince ivedilikle müdahaleler yapılmış ve ani kuvvetli yağış sonrası meydana gelen su baskınında Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde kamyon üstünde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Ereğli itfaiye ekipleri tarafından botla alınarak güvenli bölgeye alınmışlardır."

Aşırı yağışlardan dolayı barınma alanları hasar gören tarım işçilerinin gıda ihtiyacının karşılanması için çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçeri Çumra'da çadır içi malzemeleri selden hasar görmüş tarım işçilerine sivil toplum kuruluşlarımız ve Kızılay tarafından 100 haneye gıda kolisi, konserve, ekmek ve kumanya ve 60 adet battaniye dağıtımı yapılmıştır. Ereğli'de selden zarar gören mevsimlik tarım işçilerimize Ereğli Belediyesi tarafından 1000 kişilik sıcak çorba dağıtımı yapılmıştır. Kaymakamlık koordinesinde AFAD ekiplerimizce 100 adet battaniye ve sivil toplum kuruluşları tarafından da 40 adet battaniye dağıtımı gerçekleştirilmiştir."

Zorlu meteorolojik şartlarda ekiplerin tüm imkanları seferber ederek çalışmalar yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şu uyarılar yapıldı:

"Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hasar tespit çalışmaları ilgili paydaşlarımızca devam etmektedir. Sel ve su baskını tehlikesine karşı vatandaşlarımızın, sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gitmeleri, elektrik kaynaklarından uzak durmaları, araç içindelerse suyla kaplı yoldan gitmemeleri, yapılan meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve zorunda olmadıkça evden dışarıya çıkmamaları önemle rica olunur."