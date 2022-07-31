Konya'daki "Atık Kumbara" projesiyle hem çevre hem vatandaş kazanıyor - Son Dakika
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Konya'daki "Atık Kumbara" projesiyle hem çevre hem vatandaş kazanıyor

31.07.2022 13:01
Konya'daki "Atık Kumbara" projesiyle hem çevre hem vatandaş kazanıyor

Konya'da Selçuklu Belediyesinin başlattığı "Atık Kumbaram" projesiyle, geri dönüşebilen atıkları getirenler, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Konya'da Selçuklu Belediyesinin başlattığı "Atık Kumbaram" projesiyle, geri dönüşebilen atıkları getirenler, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Selçuklu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, atıkların kontrol altına alınması amaçlanan projede, ilçede belirli noktalara kurulan Atık Kumbara merkezlerine kağıt, karton, plastik, cam veya metal gibi geri dönüşebilen ayrıştırılmış atıklar getiriliyor.

Burada kayıt işlemlerinin ardından vatandaşa, manyetik özellikli "Atık Kumbaram Kartı" teslim ediliyor. Atık tasnifi ve ölçme işleminin ardından kullanıcının kartına bakiye yükleniyor.

Atık Kumbaram kartında biriken paralar, anlaşmalı marketlerde ve üye işlerinde harcanabiliyor. Atıkların kilosu kağıt-kartonun 1 lira, plastik ve metalin 1,50 lira, camın 20 kuruş ve karışık ambalaj ise 40 kuruştan ücretlendiriliyor.

Geri dönüşüm malzemelerini merkeze getiren vatandaşlarda böylece ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

"Kazanan çevre bilinci ve doğamız olacak"

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede iki noktada hizmet veren Atık Kumbara'nın ilerleyen günlerde geniş lokasyonlarda hizmet vereceğini söyledi.

Sıfır atıkla ilgili çalışma ve projelere devam edeceklerine işaret eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Sıfır atık çalışmaları ile bu faaliyetleri farklı bir boyuta taşıdık. Atık Kumbaram projemizle hemşehrilerimiz ayrı ayrı toplayıp getirdiği geri dönüşebilen atıkları, nakde çevirerek aile ekonomilerine katkı sağlayacak. Bu sayede kazanan çevre bilinci ve doğamız olacak. Projemizin de örneklik teşkil edeceğine inanıyorum ve tüm hemşehrilerimizi çevre gönüllüsü olmaya da davet ediyorum. Bu iş birliğimiz ve bilinçle gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine ulaşacağız inşallah."

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Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki 'Atık Kumbara' projesiyle hem çevre hem vatandaş kazanıyor - Son Dakika

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