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Konya'da selde 97 koyun telef oldu, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

2 saat önce

Konya'da sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde mahsur kalan çoban ve iki engelli vatandaş kurtarılırken, yaklaşık 97 koyun telef oldu.

Konya'da selde 97 koyun telef oldu, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı, System.String[]
Konya'da sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde mahsur kalan çoban ve iki engelli vatandaş kurtarılırken, yaklaşık 97 koyun telef oldu. Alt yapısında sel nedeniyle kayma olduğu belirlenen Çomaklar Mahallesi'nde hasar tespiti yapılacağı öğrenildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Çomaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle evlerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dağda koyun otlatan çoban Mustafa S., 17 küçükbaş hayvanla birlikte dağlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerinde Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucu Mustafa S. mahsur kaldığı alandan kısa sürede kurtarıldı. Kurtarılan çobanın 17 küçükbaş hayvanı ise telef oldu.

AFAD ekiplerinin sel sonrası Çomaklar Mahallesi'nde yaptığı çalışma kapsamında, iki engelli vatandaş çökme tehlikesi bulunan evden kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

Mahalledeki bir ahırda da 80 koyun sel nedeniyle telef olmuş halde bulundu.

Mahallede sel sonrası altyapı, yollar ve köprülerde büyük çaplı hasar olduğu belirlendi. Sel sonrası mahallede yetkililer tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
Konya, 3. Sayfa
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