Seraya dönüştürülen bodrum katında 9 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Seraya dönüştürülen bodrum katında 9 kök Hint keneviri ele geçirildi
12.03.2021 20:15
Konya'nın Meram ilçesinde Hint keneviri yetiştirmek için bodrum katı seraya dönüştürülen eve operasyon düzenlendi.
Konya'nın Meram ilçesinde Hint keneviri yetiştirmek için bodrum katı seraya dönüştürülen eve operasyon düzenlendi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir evin bodrum katının Hint keneviri yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğünü tespit etti.
İkamete yapılan operasyonda uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan çok sayıda elektronik eşya, 9 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Firari şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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