Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Yenidoğan Göleti'nin kenarına gelen Ecir Mehmet Zahit Düzyol (25), burada serinlemek için gölette girdi.

Düzyol, biraz açıldıktan sonra herkesin gözü önünde çırpınarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine, Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra, Konya'dan Polis Su Altı Arama Kurtarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait dalgıçlar sevk edildi.

Gölet yüzeyinde jandarma ekipleri zodyak botla arama yaparken, dalgıçlar da su altında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından Düzyol'un cansız bedenine ulaşıldı.

Göletten çıkarılan gencin cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.