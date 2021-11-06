Konya'da sertifikalı organik tohum üretimi başladı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde sertifikalı organik buğday tohumu üretimi başladı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Organik Tohum Olsun Bol, Bol Bereket Olsun' projesiyle sertifikalı organik tohum üretiminin startını verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, yaptığı açıklamada, kentte, organik tarımı yaygınlaştırmak, tüketicilere sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak amacıyla Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün finansmanıyla projeler uygulandığını belirtti.

"Organik Tohum Olsun Bol, Bol Bereket Olsun" projesiyle kurumun sertifikalı organik tohum üretimine başladığı aktaran Ergin, şunları kaydetti:

" Türkiye'de üretilen tohumun yüzde 30'u ilimizde üretilmektedir. Patates, arpa, ayçiçeği, yonca, fasulye, macar fiği, bezelye, aspir, turp, dereotu, havuç gibi ürünlerin sertifikalı tohumlarında birinci sırada yer alıyoruz. Buğday, yem bezelyesi, korunga, tatlı mısır, tere, bamya, acur, kereviz mercimek gibi ürünlerin sertifikalı tohumlarında ise ikinci sıradayız. Tohum üretimi genellikle sözleşmeli üretim ile yapılan ve pazar sorunu olmayan bir üretim modelidir. Organik tohum üretim alanlarımızın artmasıyla birlikte ilimizde organik tarım da yaygınlaşacak ve kırsal kalkınmamıza da destek sağlayacaktır."

Ergin, proje kapsamında Ereğli'nin Kuzukuyu Mahallesinde sertifikalı organik buğday tohumu ile kentte sertifikalı organik kuru fasulye tohumu ile sebze tohumunun da üretimi yapıldığını ifade etti.