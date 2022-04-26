Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı

26.04.2022 00:57
Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı

Konya'nın Meram ilçesinde vinç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Konya'nın Meram ilçesinde vinç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi İmamı Azam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar K. idaresindeki 42 AJM 446 plakalı fabrika servis minibüsü, Kutsal Caddesi'nden çıkan Zekeriya S. idaresindeki 42 DZT 73 plakalı vinçle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada vinç ve servis minibüsü sürücüsü ile minibüste bulunanlar olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

YORUMLAR
500
2 yaşındaki çocuk, feci kazada minibüsün altında kalarak yaşamını yitirdi 2 yaşındaki çocuk, feci kazada minibüsün altında kalarak yaşamını yitirdi Servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı Servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı Sözleşmeyle aldıkları otomobili hırsızlıkta kullanan şüpheliler tutuklandı Sözleşmeyle aldıkları otomobili hırsızlıkta kullanan şüpheliler tutuklandı

Fabrika, Polis, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:09 "Süperstar Alev" lakabıyla tanınan dolandırıcı tutuklandı! Bodrum'da kar payı vaadiyle insanları kandırmış
01:06 Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e yanıt: Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz
00:41 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı: Müzakere sürecini görüştük
00:30 Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
00:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini katledip, 8 yaşındaki kızını yaralayan cani tutuklandı!
00:16 Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti!
00:12 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 01:18:49. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da servis minibüsü ile vinç çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement