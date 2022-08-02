Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi - Son Dakika
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Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi

02.08.2022 13:16

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi.

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi.

Olay, 5 Şubat 2020'de, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirip, cezayı önce 15 yıla ardından duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bulup, kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz'da yeniden yargılandı. Mahkeme heyeti ise Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kadir Şeker, avukatlarının itirazı üzerine 7 Temmuz'da da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran ile annesi Mübeyyen Güner'in avukatları, yasal haklarını kullanıp itirazda bulundu. Mahkeme, itirazları reddedip, dosyayı cezanın onaya sunulması için Yargıtay'a gönderdi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi - Son Dakika

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