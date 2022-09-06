Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi - Son Dakika
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Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi

06.09.2022 15:29
Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi.

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesine müşteki avukatlarınca Şeker'in tahliyesine yönelik sunulan itiraz dilekçelerinin, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından, her iki tarafın avukatları Yargıtaya başvurdu.

Müşteki avukatları itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker hakkında verilen cezanın az olduğunu ve yeniden tutuklanması gerektiğini gerekçe gösterirken, Şeker'in avukatları da verilen cezanın fazla olduğunu savundu.

Dosya Yargıtay tarafından yeniden incelenecek.

Olay

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili incelemişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz üzerine tahliye kararı verilen Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumundan çıkmıştı.

Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatlarından Duygu Delibaş itirazda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Kosova Mahallesi, Kadir şeker, Yargıtay, Konya, Güncel, Son Dakika

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