Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 1'i toprağa verildi - Son Dakika
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Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 1'i toprağa verildi

14.08.2022 16:05
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 1'i toprağa verildi

Konya'da seyir halinde pikabın aynı yöndeki tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan araç sürücüsü toprağa verildi.

Konya'da seyir halinde pikabın aynı yöndeki tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan araç sürücüsü toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Konya- Karaman Karayolunun 19. kilometresi merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman istikametinden Konya istikametine tarlada sulama yaptıktan sonra eve dönüş yapan Mustafa Samet Pullu (22) idaresindeki 52 AAD 935 plakalı Ford marka pikap, aynı istikamete giden Mustafa Ç.'nin kullandığı Man marka 33 DNJ 26 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde pikap sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ve tarım işçisi yabancı uyruklu Najmuddin Rahmanqul (23) ile Mohammad Sharif Azizi'nin (28) hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden araç sürücüsü Mustafa Samet Pullu'nun hastane morgundaki işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Mustafa Samet Pullu Kaşınhanı Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına toprağa verildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Najmuddin Rahmanqul (23) ile Mohammad Sharif Azizi'nin cenazesinin Konya Şehir Hastanesi morgunda bekletildiği, ailesi tarafından 15 gün içerisinde alınmaması halinde kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

Çarıklar Mahallesi, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 1'i toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 1'i toprağa verildi - Son Dakika
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