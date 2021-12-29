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KONYA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI - Son Dakika

KONYA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

29.12.2021 13:14

KONYA'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı belirlenemeyen nedenle alev alması sonucu sürücü İbrahim Küçükgenç, araçtan inip son anda kurtuldu.

KONYA'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı belirlenemeyen nedenle alev alması sonucu sürücü İbrahim Küçükgenç, araçtan inip son anda kurtuldu. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 07.30 sıralarında Ankara Caddesinde meydana geldi. İbrahim Küçükgenç idaresindeki 42 DPA 54 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor kısmı belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden Küçükgenç, aracını durdurup, inip son anda kurtardı. Alevler ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırırken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

KONYA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
KONYA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
KONYA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KONYA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI - Son Dakika
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