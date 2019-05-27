Konya'da seyir halindeki otomobil yandı: 5 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Çakal (25) idaresindeki 42 AAF 729 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunun 12'nci kilometresinde, seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobildeki 5 kişi, aracı saran alevlerden güçlükle kurtuldu.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç içerisinde bulunan bir köpeğin de yangından telef olduğu belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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