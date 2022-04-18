Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı - Son Dakika
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Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı

18.04.2022 17:00
Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı

Konya'da seyir halindeyken alev alan balata temizleme spreyi yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konya'da seyir halindeyken alev alan balata temizleme spreyi yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde seyreden Yunus Emre Bayram'ın kullandığı 42 S 7570 plakalı kamyonun kasasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kasada yüklü yanıcı ve patlayıcı özellik taşıyan balata temizleme spreylerinin alev aldığını fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek araçtan uzaklaştı.

Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken, spreylerin neden olduğu patlamalar çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Köpük ve su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürebildi. Kamyon kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kamyonun yanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yol kenarında duran kamyonun kasasında başlayan yangının kısa sürede büyümesi, spreylerin patlayarak çevreye saçılması ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek söndürmesi görülüyor.

Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı
Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı
Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Karaman, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da seyir halindeyken alev alan yanıcı madde yüklü kamyon yandı - Son Dakika


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