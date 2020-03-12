Konya'da seyyar satıcıyı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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Konya'da seyyar satıcıyı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

6 saat önce

Konya'da bir seyyar satıcıyı silahla öldüren tutuklu sanık Polat Aslıvar ile kendisine yardım ettiği iddia edilen arkadaşının, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'da seyyar satıcıyı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi, System.String[]

Konya'da bir seyyar satıcıyı silahla öldüren tutuklu sanık Polat Aslıvar ile kendisine yardım ettiği iddia edilen arkadaşının, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Polat Aslıvar ve Soner Kıvrak ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Aslıvar, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, maktul tarafından eşinin rahatsız edildiğini ve eylemini bir anlık kızgınlıkla gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Sanıkların avukatı Havva Ateş Ersöz de müvekkilinin eyleminin haksız tahrik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Avukat Ersöz, sözlerine şöyle devam etti:

"Müvekkilim suçu neden işlediğini açıklamış, eşi de kendisine tanıklık etmiştir. Dosyada bunun aksini ispatlayacak bir delil bulunmamaktadır. Müvekkilin maktule yönelik eylemi tamamen eşiyle alakalıdır. Bu eylemin, daha önce öldürülen kardeşiyle bir alakası bulunmamaktadır. Müvekkilin kardeşini öldürenler cezaevindedir ve maktulle aralarında kan bağı yoktur. Müvekkil suçu bir kan gütme saikiyle işleyecek olsa, maktulden önce, cezaevindekilerle kan bağı olan, onlara daha yakın olan şahısları öldürmesi gerekmektedir."

Ersöz, diğer müvekkili Soner Kıvrak'ın da olayla ilgisinin bulunmadığını, Aslıvar'ı olay yerine motosikletiyle götürmesinin nedeninin tamamen tesadüf olduğunu iddia ederek, gerekirse kamera kayıtlarından Kıvrak'ın olay sırasındaki tutumlarının incelenebileceğini belirtti.

Katılan avukatı İsmet Gürsel ise sanıkların suçlarının sabit olması dolayısıyla en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

İddia makamının mütalaasını açıkladığı duruşmada, Polat Aslıvar'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan, Kıvrak'ın da "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi'nde, 6 Ağustos 2018'de, seyyar satıcılık yapan İsa Billor, yanına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla öldürülmüştü.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin, 9 Nisan'da Billor'un akrabalarıyla başka bir grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan Polat Aslıvar olduğunu tespit etmiş, şüpheliyi bir arkadaşının evinde yakalamıştı.

Cinayetin ardından Polat Aslıvar'ı motosikletle kaçırdığı ileri sürülen Soner Kıvrak da gözaltına alınmıştı. Aslıvar ve Kıvrak, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Aslıvar ve Kıvrak hakkında "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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