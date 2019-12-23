Konya'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu - Son Dakika

Konya'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu.

Konya'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, Karacahisar Mahallesi'nde muhtar Hikmet Yiğit'e ait evin çatısını uçurdu.

Muhtar Yiğit, yaptığı açıklamada, mahallede gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Yiğit, "Fırtına evin balkonunun üstünü kapatan çatıyı kaldırarak evin üst kısmına attı. Güneş enerjimizin de kullanılmaz hale geldiği olayda 10 bin lira gibi bir maddi zararımız oluştu. Allah'a şükür herhangi bir canlıya zarar vermemesi tesellimiz." dedi.

Karacahisar, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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