Konya'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Konya'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı

18.04.2022 13:27
Konya'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parçanın isabet ettiği kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parçanın isabet ettiği kişi hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli rüzgarda Pirömer Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki iş hanının çatısından uçan parça, yolda yürüyen Ahmet Çelik'in üzerine düştü.

Çelik'in yaralandığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ahmet Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İnönü Caddesi, Ahmet Çelik, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan parça bir kişiyi yaraladı - Son Dakika


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