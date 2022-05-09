Sıfır araçları taşıyan tır devrildi - Son Dakika
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Sıfır araçları taşıyan tır devrildi

09.05.2022 11:47
Sıfır araçları taşıyan tır devrildi

Konya'nın Kulu ilçesinde sıfır kilometre araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde sıfır kilometre araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (50) idaresindeki 34 GH 4597 plakalı tır kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada, tır ile taşınan büyük çoğunluğu hafif ticari olan 9 adet araç hasar gördü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sırasında hasar gören araçlar ise yoldan kaldırıldı. Araçlar nakledilmek üzere başka bir tıra yüklendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Ömer Keleş - İHA)

Sıfır araçları taşıyan tır devrildi
Sıfır araçları taşıyan tır devrildi
Sıfır araçları taşıyan tır devrildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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