'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldüren çocuk tutuklandı - Son Dakika
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'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldüren çocuk tutuklandı

29.07.2022 12:50
'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldüren çocuk tutuklandı

KONYA'da sigara içtiği için kendisini döven babası Ahmet B.'yi (35) tabancayla vurarak öldüren A.E.B. (16) tutuklandı.

KONYA'da sigara içtiği için kendisini döven babası Ahmet B.'yi (35) tabancayla vurarak öldüren A.E.B. (16) tutuklandı. A.E.B.'nin ifadesinde, babasının sigara içtiği için daha önce dövdüğünü, yine dövmeye başlayınca da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokak'ta meydana geldi. Ahmet B. ile sigara içtiği için daha önce dövdüğü iddia edilen oğlu A.E.B. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçtı, yaralanan Ahmet B. ise gelen sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ahmet B. kurtarılamadı. Ahmet B., dün Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

A.E.B. kısa sürede yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. A.E.B.'nin ifadesinde babası Ahmet B.'nin sigara içtiği için daha önce dövdüğünü, yine aynı nedeniyle dövmeye başlaması üzerine tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

A.E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Çocuk, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldüren çocuk tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldüren çocuk tutuklandı - Son Dakika
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