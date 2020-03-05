Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı - Son Dakika

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

56 dakika önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ilgın ilçesinde Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GDR 30 plakalı minibüs, Konya - Afyonkarahisar kara yolunun 65. kilometresi, Yol Denetim İstasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 14 Suriyeli yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Suriye, Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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