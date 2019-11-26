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Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti
6 saat önce
Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest ettiKONYA - Konya'da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:14 Kaynak: İHA
Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti
KONYA - Konya'da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti.
Konya semalarında sürüler halinde uçan sığırcık kuşlarının sergiledikleri hareketler adeta görsel bir şölen sundu. Merkez Selçuklu ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde süzülerek sergiledikleri dansı ilgiyle izlendi. Dakikalarca süren sığırcıkların dansı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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