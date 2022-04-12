Konya'da silah fabrikasında deneme atışı yapan usta, kendi ayağını vurdu - Son Dakika
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Konya'da silah fabrikasında deneme atışı yapan usta, kendi ayağını vurdu

12.04.2022 13:35

Konya'da silah fabrikasında deneme atışı yapan usta, kendi ayağını vurdu Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan bir silah fabrikasında çalışan tüfek ustası, deneme atışı yaptığı sırada kazara kendi ayağını vurdu.

Konya'da silah fabrikasında deneme atışı yapan usta, kendi ayağını vurdu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan bir silah fabrikasında çalışan tüfek ustası, deneme atışı yaptığı sırada kazara kendi ayağını vurdu.

Olay, Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan bir silah fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan 55 yaşındaki tüfek ustası İsmail C., bir tüfekle deneme atışı yapmak istediği esnada kazayla kendisini sağ ayağından vurdu. Test atışı yapılan tüfeğin namlusundaki fişeğin plastik olduğu, yaralanan ustanın ayağında kesi oluştuğu öğrenildi. Yaralanan tüfek ustası olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüfek ustasının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da silah fabrikasında deneme atışı yapan usta, kendi ayağını vurdu
Konya'da silah fabrikasında deneme atışı yapan usta, kendi ayağını vurdu
Konya'da silah fabrikasında deneme atışı yapan usta, kendi ayağını vurdu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da silah fabrikasında deneme atışı yapan usta, kendi ayağını vurdu - Son Dakika


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