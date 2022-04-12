Konya'da silah fabrikasındaki iş kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da silah fabrikasındaki iş kazasında bir kişi yaralandı

12.04.2022 13:23
Konya'da silah fabrikasındaki iş kazasında bir kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah fabrikasındaki iş kazasında tüfek ustası ayağından yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir silah fabrikasındaki iş kazasında tüfek ustası ayağından yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir silah fabrikasında çalışan tüfek ustası İsmail C. (55), test atışı yapmak istedi.

İsmail C, namluyu doğrulttuğu sırada tüfeğin ateş alması sonucu sağ ayağından yaralandı. İsmail C, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deneme atışı yapılan tüfekte plastik fişek olduğu, yaralanan tüfek ustasının ayağında kesi oluştuğu öğrenildi.

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Hamidiye, Konya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da silah fabrikasındaki iş kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika


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