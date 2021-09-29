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Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

29.09.2021 13:42
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen silah kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmalarda, emniyet güçlerinin yaptığı teknik takip ve uygulamalar neticesinde bazı şahısların yasadışı silah ve mühimmat sattığı tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 şahsın ruhsatsız silah ve mühimmat satışı yaptığı tespit edilerek şahısların, 2 adet tüfek, 3 adet tabanca ve 27 adet fişek satışı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. İkamet ve iş yerlerine eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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