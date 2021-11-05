Konya'da silah tehdidiyle market soygunu yapan şüpheli kaçtı - Son Dakika

Konya 'da bir zincir market şubesine giren zanlı, silah tehdidiyle kasadaki parayı alarak kaçtı.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var