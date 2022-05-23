Silahla öldürülen motodrag şampiyonunun vurulma anı kameralara yansıdı

Konya'da çalışanı tarafından tabancayla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motodrag şampiyonu Mustafa Adım'ın vurulma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hakimiyet Sokak'ta arkadaşlarıyla çorbacıya giden Mustafa Adım (43), işlettiği eğlence mekanında garsonluk yapan Yusuf S. (36) tarafından tabancayla yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan Adım hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklanmıştı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde Yusuf S'nin çorbacıya gelerek tabancayla Mustafa Adım'a birkaç el ateş etmesi, dışarıya kaçan Adım'ı takip etmesi ve bir süre sonra geri dönüp çorbacıdakileri elindeki silahla tehdit etmesi görülüyor.