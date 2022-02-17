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Konya'da silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika

Konya'da silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

17.02.2022 12:16
Konya'da silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde silahla yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Karatay ilçesinde silahla yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Tatlıcak Mahallesi'nde 16 Şubat'ta Serdar Ö'nün silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan Güler G, Konya Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Güler G'yi vurduğu öne sürülen ve aracı park halinde bulunan Serdar Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Tatlıcak, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da silahla yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika
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