Son Dakika Haberleri: Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

1 saat önce

- Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralıKONYA - Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

- Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

KONYA - Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Kültür Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Uğur A, Emre G. ile henüz ismi belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şüpheli şahıs yanında bulunan silahla Uğur A'yı başından Emre G'yi ise sırtından vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Uğur A. Konya Numune Hastanesine, sırtından vurulan Emre G. ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Karatay, Polis, kavga, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
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