Son Dakika Haberleri: Konya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eğlence mekanlarının bulunduğu bölgedeki bir işletmede, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Süleyman T. ve Hüsnü T. ile karşı grupta yer alan Yusuf S. silahla yaralandı. Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın hemen ardından Doğu Elagözlü Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde tekrar karşı karşıya gelen iki grup arasındaki silahlı kavga burada da devam etti.

Çıkan çatışmada Mümin Gülger, silahla başından vurularak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 6 tabanca ele geçirildi.

Kaçan şüpheli Bilgin T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA

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