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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Ereğli ilçesi Eski Buğday Pazarı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde O.K. ile F.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada F.D. yanında bulunan tabancayla O.K'yi vurarak olay yerinden kaçtı. Silahla vurulan O.K'ye ilk olarak tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlık görevlisi tarafından müdahale edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Okan K, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler iş yerinde inceleme yaparken, olayın şüphelisi F.D'nin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - KONYA

Ereğli, Polis, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:34 Kaynak: İHA
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