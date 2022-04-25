Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı

25.04.2022 16:05
Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, birlikte yolculuk yaptığı arkadaşı tarafından çıkan tartışma sonrası silahla vurularak yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, birlikte yolculuk yaptığı arkadaşı tarafından çıkan tartışma sonrası silahla vurularak yaralandı.

Olay, Beyşehir- Antalya Karayolunun 25. kilometresinde Huğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı araçla Antalya'dan Beyşehir yönüne seyahat halinde olan Ali G. ile sürücü T.U. arasında iddiaya göre aralarındaki eski bir husumetten dolayı tartışma yaşandı. Beyşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan aracı durduran sürücü T.U. ve arkadaşı Ali G., aşağıya inerek tartışmalarına devam etti. Yol kenarında devam eden tartışma sonrasında T.U., arkadaşını silahla vurarak yaraladı. Aracına binen sürücü olay yerinden kaçarken, yaralanan Ali G. ise Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ardından Konya'ya sevk edildi. Olayın ardından aracıyla Beyşehir yönüne doğru kaçtığı tespit edilen firari şüpheli T.U.,'yu yakalamaya yönelik olarak jandarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı

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Konya'da birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor Konya'da birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor

Antalya, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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