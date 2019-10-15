Son Dakika Haberleri: Konya'da silahlı kavga 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Konya'da silahlı kavga 2 kişi yaralandı

Konya'da silahlı kavga 2 kişi yaralandı

20 dakika önce

Konya'da silahlı kavga 2 kişi yaralandıKONYA'da belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Konya'da silahlı kavga 2 kişi yaralandı, System.String[]

Konya'da silahlı kavga 2 kişi yaralandı

KONYA'da belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, olaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Çay ocağında oturan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu Uğur A. başından, Emre G. İse sırtından yaralandı. Yaralı iki kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Uğur A.?nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, olaya karışan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Aziziye, Polis, Konya, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:49 Kaynak: DHA
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