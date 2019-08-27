Son Dakika Haberleri: Konya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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Konya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesindeki silahlı kavgada 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesindeki silahlı kavgada 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında Selçuklu Mahallesi Öğretmen Abdurrahim Sokak'ta tartışma çıktı.

Park halindeki otomobilde bulunan Uzman Onbaşı Erhan Yucael (24) ve Yusuf İsikli (23), tartışma büyüyünce araçtan indi.

Şehir dışından geldiği ileri sürülen 3 kişilik gruptan birisinin silahla ateş etmesi sonucu Yucael ve İsikli ile olay yeri yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasını tamir eden Fatih Öksüz (39) yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erhan Yucael ve Yusuf İsikli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, 70 AAH 168 plakalı otomobille kaçan 4 şüpheliyi Karaman'da Fatih Mahallesi'nde yakaladı.

Öte yandan, Ankara'da görev yapan Yucael'in yıllık iznini kullanmak üzere memleketi Ereğli'ye geldiği öğrenildi.

Selçuklu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:18 Kaynak: AA
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