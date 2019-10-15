Son Dakika Haberleri: Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

6 dakika önce

Konya'da çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Konya'da çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi Selimiye Caddesi'ndeki çay ocağında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur A. ile arkadaşı Emre G, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Başından yaralanan Uğur A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Selimiye, Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



L'Equipe'ten Burak Yılmaz değerlendirmesi: Benzema'dan daha iyi
Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasında asker selamı verdi ABD kanalında Barış Pınarı Harekatı skandalı: Trump, sert tepki gösterdi Eski İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:31:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]