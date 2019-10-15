Son Dakika Haberleri: Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

6 dakika önce

KONYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

KONYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Çay ocağında oturan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu Uğur Alan başından, Emre Gümüş de sırtından yaralandı. Yaralı 2 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Alan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, olaya karışan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:59 Kaynak: DHA
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