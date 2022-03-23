Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

23.03.2022 17:46

Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Konya'nın Kadınhanı ilçesinde alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grubun tartışmasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

KONYA - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grubun tartışmasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin, diğer yaralının oğlu tarafından silahla ateş edilerek öldürüldüğü, şahsın doktoru da diğer hastaları bırakıp babasının tedavisi ile ilgilenmesi için tehdit ettiği iddia edildi.

Olay, saat 04.25 sıralarında Kadınhanı ilçesi Karakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Turhan, Musa Akdoğan, F.Ş., Ş.Ç., N.T. ve A.A.Ç. gittikleri alkollü eğlence mekanında Şakir Öcal, M.B. ve K.Y. ile alacak verecek meselesinden tartışarak ayrıldı. Mekan çıkışında tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda silahlar ateşlendi. Olayda, Şakir Öcal, Kerim Turhan ve Musa Akdoğan yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılara müdahale edildiği sırada Kerim Turhan'nın oğlu N.T.'nin yaralı Şakir Öcal'ı silahla ateş ederek öldürdüğü, görevli doktoru da diğer hastaları bırakarak babasına bakması için tehdit ettiği iddia edildi. Durumları ağır olan Kerim Turhan ve Musa Akdoğan ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada, Ş.Ç., F.Ş. ve K.Y. de silahla hafif yaralandı. Olayla ilgili yaralı şahıslar ve N.T. gözaltına alınırken, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi.

Polis ekipleri olay yerinde tedbir alırken, soruşturma sürüyor.

Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'daki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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